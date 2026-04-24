Mardin'de çobanın öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 tutuklama

MARDİN'in Derik ilçesinde çoban Emrah Aksu'nun (38) silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Olay, 21 Nisan'da Derik ilçesine bağlı kırsal Bozok Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Emrah Aksu, silahlı saldırıya uğradı. Aksu yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yakınlarının araçla hastaneye götürmek üzere yola çıkardığı Emrah Aksu, sağlık ekipleri tarafından teslim alınıp ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aksu, kurtarılamadı. Aksu'nun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. İşlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Aksu'nun cenazesi, 22 Nisan'da mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla 17 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifade işlemleri biten şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 14'ü adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
