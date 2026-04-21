Mardin'de Çobana Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Güncelleme:
Mardin'in Derik ilçesinde çobanlık yapan Emrah Aksu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Derik ilçesinde, çobanlık yapan Emrah Aksu (38), uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, kırsal Bozok Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Emrah Aksu, şüpheli veya şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Aksu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yakınlarının araçla hastaneye götürmeye çalıştığı Emrah Aksu, sağlık ekipleri tarafından teslim alınıp ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Aksu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Emrah Aksu'nun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
