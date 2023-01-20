Mardin'de, cipteki Iraklı 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı termal kamerada

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, hareket halindeki cipe düzenlenen, Irak uyruklu 5 kişinin yaşamanı yitirdiği silahlı saldırı termal kameraya, saldırganların takip anları da bir dinlenme tesisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, hareket halindeki cipe düzenlenen, Irak uyruklu 5 kişinin yaşamanı yitirdiği silahlı saldırı termal kameraya, saldırganların takip anları da bir dinlenme tesisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Termal kamera görüntülerde aracın sağında ve solundaki iki şüpheli, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hafif ticari araca binerek hızla uzaklaşıyor.

Olay, 19 Ocak günü saat 00.30 sıralarında uluslararası İpekyolu'nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yakınlarını ziyaret etmek ve Diyarbakır'da muayene için randevu aldıkları hastaneye gelmek için Irak'ın Duhok kentinden çıkan akraba 5 kişinin içinde bulunduğu cip, hafif ticari araçtaki 2 kişi tarafından takibe alındı. Bir süre sonra ticari araçtan cipe ateş açıldı. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği cipin araçla önünü kesen saldırganlar, aşağı indi. Cipin yanına giden saldırganlar, içindekileri kurşun yağmuruna tutup, kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.