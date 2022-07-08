Cip devrildi, 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cip devrildi, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

AA - Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel
 - Güncelleme:

Mardin'in Nusaybin ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Irak plakalı cip, İpek Yolu Yolbilen Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title