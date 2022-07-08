Cip devrildi, 2'si ağır 4 kişi yaralandı Mardin'in Nusaybin ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Irak plakalı cip, İpek Yolu Yolbilen Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cip devrildi, 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.