Mardin'de cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Artuklu ilçesi Yaylı Mahallesi'nde bir caminin avlusunda bebek görenler, durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğduğu anlaşılan erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bebeğin cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.