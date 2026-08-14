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Kızıltepe'de bıçaklı kavga: 1 ölü

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ç. (27) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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