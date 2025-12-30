Haberler

Mardin'de 1 kişinin öldüğü kavgada 1 tutuklama

Mardin'in Derik ilçesinde bir kavgada bıçakla yaralanarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki Kanivar Gözen'in ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 25 yaşındaki B.Y. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Olay, 27 Aralık'ta gece saatlerinde Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada Kanivar Gözen, bıçakla yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gözen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.Y. (25) çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, A.Y., M.Y., B.G., E.A. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

