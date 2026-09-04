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Mardin'de Hortum Dehşeti: Cep Telefonuyla Görüntülendi

Mardin'de Hortum Dehşeti: Cep Telefonuyla Görüntülendi
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Mardin'in Artuklu ilçesinde öğleden sonra etkili olan rüzgar nedeniyle boş arazide hortum oluştu. Gökyüzüne yükselen hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa süre sonra etkisini kaybeden hortum herhangi bir zarara yol açmadı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde arazide oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Artuklu ilçesi merkez Nur Mahallesi'nde öğleden sonra etkili olan rüzgar sırasında boş arazide hortum oluştu. Gökyüzüne doğru yükselen hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Hortum, kısa süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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