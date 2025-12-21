Mardin'de aranan 27 kişi yakalandı
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı. Dolandırıcılık suçundan 26 kişi ile '7258 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 2-19 Aralık'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, dolandırıcılık suçundan aranan 26 kişi ile "7258 sayılı kanuna muhalefet" suçundan aranan 1 kişi olmak üzere 27 kişi yakalandı.
Paylaşımda, "Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir." ifadesine yer verildi.
