Mardin'de aranan 27 kişi yakalandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 2-19 Aralık'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, dolandırıcılık suçundan aranan 26 kişi ile "7258 sayılı kanuna muhalefet" suçundan aranan 1 kişi olmak üzere 27 kişi yakalandı.

Paylaşımda, "Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir." ifadesine yer verildi.