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Mardin'de bir apartmanda çıkan yangında 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi

Mardin'de bir apartmanda çıkan yangında 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi
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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki elektrik panosunda çıkan yangında 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi.

Nur Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katındaki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce binadan tahliye edilen Y.B. (39), E.B. (8), Z.İ. (19), S.S. (22), D.Y. (9), S.Y. (7) ve A.E. (49) dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenenler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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