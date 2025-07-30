Mardin'de Anız Yakan Kişi Gözaltına Alındı

Mardin'de Anız Yakan Kişi Gözaltına Alındı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sosyal medya üzerinden anız yaktığını paylaşan 15 yaşındaki genç gözaltına alındı. Jandarma, anız yangınlarıyla mücadele kararlılığını sürdürecek.

Mardin'de anız yaktığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sanal devriye faaliyeti sırasında sosyal medyada "Koskocaman tarlayı çubukla yaktık" başlığıyla paylaşılan anız yakılma görüntülerinin tespit edildiği belirtildi.

Anız yakan kişinin kimliğinin belirlendiği kaydedilen açıklamada, Kızıltepe ilçesi Eşme Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alınan F.G'nin (15), jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Birçok orman ve yerleşim yeri yangınına sebep olan anız yangınıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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