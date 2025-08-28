MARDİN'de Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, MARSU Genel Müdürlüğü, artan nüfus ve imara açılan yeni yerleşim alanlarıyla 10 ilçenin merkezinde kesintisiz ve kaliteli içme suyu ile atıksu hizmeti sunmayı hedefleyen projelerini hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, Kızıltepe ilçesine bağlı merkez Turgut Özal Mahallesi'nde yeni yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 11 bin 730 metre uzunluğunda kanalizasyon ve 7 bin 600 metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmaları başlatıldı.

Midyat ilçesinin Seyitler Mahallesi'nde ise su kapasitesini artırmak amacıyla 7 litre su verimine sahip sondaj kuyusu devreye alındı, 3 bin 500 metre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi çalışmaları başladı.

Artuklu ilçesinnin 13 Mart Mahallesi'nde Hale Deresi olarak bilinen dereye mahallenin önemli bir kısmında açıktan akan atık suyunu bertaraf etmek amacıyla 3 bin 500 metre uzunluğunda atıksu hattı döşeme çalışmalarına başlamayı planlıyor.

Ayrıca Nur Mahallesi'ndeki TOKİ bölgesi ve yeni yerleşim bölgelerinin su kapasitesini artırmak amacıyla başlatılan sondaj kuyusu çalışmaları sürüyor.

Nusaybin ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi'nde ise 1250 metre uzunluğunda içme suyu ana isale hattı çalışmalarına başladı.

Çalışmanın tamamlanmasıyla ilçede uzun süredir devam eden sorun kalıcı olarak çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Derik ilçesinin Tepebağ Mahallesi'nde de 150 metreküp hacme sahip gömme depo inşasına başlandı.