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Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Mehmet Akif Sarıboğa hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Mehmet Akif Sarıboğa (32) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi merkez Ersoylu Mahallesi 115'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada H.Ç. (42), Ş.Ç. (53), M.A.S. (30) ve Mehmet Akif Sarıboğa, tabancalardan ateşlenen kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Akif Sarıboğa, kurtarılamadı. Sarıboğa'nın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Yaralılardan H.Ç.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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