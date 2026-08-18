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Mardin'de Silahlı Akraba Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Mardin'in Ömerli ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kırsal Alıçlı Mahallesi'nde akraba iki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, İbrahim K. (43) olay yerinde hayatını kaybetti, Mehmet K. (47) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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