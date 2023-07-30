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Mardin'de akraba kavgası: 2'si ağır, 7 yaralı

Güncel Haberler

Mardin'in Nusaybin ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır, 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen akraba iki aile bireyleri PTT Caddesi'nde karşılaştı.

Aile bireyleri arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Mardin ve Nusaybin'deki hastanelere kaldırıldı. Silahlı kavga sırasında bir araca da kurşun isabet ettiği görüldü.

Polis ekiplerince gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi. ???????

Öte yandan silahlı kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel

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