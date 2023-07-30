Mardin'de akraba kavgası: 2'si ağır, 7 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır, 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.