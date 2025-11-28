Haberler

Mardin'de Aile Cinayeti: 2 Tutuklama, 2 Gözaltı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir aile ve 5 yaşındaki çocuklarının evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada 2 kişi tutuklandı, 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin 2 kişinin tutuklandığı soruşturmada, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Kasım'da Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir apartmanda Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'nın evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından olayın aydınlatılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Polis ekiplerince gözaltına alınan V.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "suç delillerini karartma" suçundan tutuklandı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ailenin komşusu M.C, 26 Kasım'da tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
