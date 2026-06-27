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Mardin'de 8 farklı noktada anız ve bahçe yangını

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Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde 8 farklı noktada çıkan yangınlarda yüzlerce dönüm alan zarar gördü. Saman balyaları ve sulama boruları da yandı. Yangınlar kontrol altına alınırken, çıkış nedenleri araştırılıyor.

MARDİN'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde 8 farklı noktada çıkan yangınlarda yüzlerce dönüm alan zarar gördü. Bazı bölgelerde saman balyaları ile sulama boruları da yandı.

Kızıltepe ilçesine bağlı Ülker Mahallesi Bağlıca Mezrası'nda saman balyası, Harmandüzü Mahallesi'nde ot ve bahçe, Elbeyli Mahallesi'nde anız ile sulama boruları, Dikmen Mahallesi ile Büyükboğaziye ve Taşlıca mahallelerinde anız yangını çıktı. Artuklu ilçesine bağlı Boztepe ve Kumlu mahallelerinde de anız yangını meydana geldi. Öğleden sonra başlayan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangınlar kontrol altına alınarak söndürülürken, yüzlerce dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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