Mardin'de 7 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yapılan operasyonlarla 7 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı. İki tırda gerçekleştirilen aramalar sonucunda kaçak sigaralara el konulurken, iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gümrük kaçağı 7 bin 100 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve suçun kaynağında engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında, Kızıltepe ilçesinde durdurulan 2 tırda yapılan aramalarda, kaçak olduğu tespit edilen 7 bin 100 paket sigara ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Paylaşımda, "Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde sürecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
