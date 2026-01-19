Haberler

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı

Güncelleme:
Mardin'de gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan toplam 54 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, 12-18 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen bu çalışmada önemli bir başarı sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 12-18 Ocak'ta, arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
