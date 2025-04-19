Mardin'de 36 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında bu şahsı tespit etti ve cezaevine sevk etti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüyor.
Bu kapsamda ekipler, 6 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası olan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel