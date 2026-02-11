Mardin'de 3. kattan düşen kız çocuğu ağır yaralandı
Mardin'in Yeşilli ilçesinde 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki M.A. ağır yaralandı. Çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
MARDİN'in Yeşilli ilçesinde 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen M.A. (3) adlı kız çocuğu, ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Yeşilli ilçesi Gül Mahallesi'nde meydana geldi. M.A., 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel