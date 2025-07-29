Mardin'de 3 Firari Jandarma Tarafından Yakalandı

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Mardin'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yakalandı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan toplamda 43 yıl hapis cezası bulunuyor.

MARDİN'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A., aynı suçtan 12 yıl 3 ay ceza ile aranan M.E.S. ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 20 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.A., yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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