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Mardin'de 235 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

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Mardin'de 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle bin 513 okulda eğitim gören 235 bin 199 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Vali Tuncay Akkoyun, öğrencilere karnelerini verdi.

MARDİN'de, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle bin 513 okulda eğitim gören 235 bin 199 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kent genelinde bin 513 okulda eğitim gören 235 bin 199 öğrenci karnelerini alarak, 14 bin 382 öğretmen ile beraber yaz tatiline girdi. Artuklu Selahattin Eyyübi İlkokulu'nda düzenlenen törende, tatile giren öğrencilere karnelerini Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun verdi. Törene ayrıca Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ve Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan katıldı.

'UMARIM BU TATİL DÖNEMİNİ ÖĞRENCİLERİMİZ MUTLULUKLA, HUZURLA GEÇİRİRLER'

Geleceğe yönelik hedefleri hakkında öğrencilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren Vali Akkoyun, "2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin tamamlanmasıyla birlikte ilimiz genelinde yılsonu karne törenini gerçekleştiriyoruz. İlimiz genelinde faaliyet gösteren bin 513 okulda görev yapan 14 bin 382 öğretmenimiz ile eğitim-öğretim faaliyetleri başarıyla tamamlanmıştır. Toplam 235 bin öğrencimiz karne ve yaz tatili heyecanı yaşamaktadır. Okul öncesi eğitim kademesindeki öğrencilerimize gelişim raporu, diğer eğitim kademelerinde eğitim gören öğrencilerimize ise ikinci dönem karnesini takdim ediyoruz. Buradan bütün öğrencilerimize ve velilerimize iyi tatiller diliyorum. Umarım bu tatil dönemini öğrencilerimiz mutlulukla, huzurla geçirirler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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