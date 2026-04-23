Mardin'de 23 Nisan coşkusu

MARDİN'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Hükümet Konağı'nda düzenlenen ilk törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende, Mardin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Mardin'e ait motiflerle tasarlanan kıyafetler çocuklar tarafından sergilendi, Elif Ana Mehmet Konuş İlkokulu öğrencileri işaret diliyle şarkı söyledi. Daha sonra öğrenciler şiirler okudu, gösteri sundu. Törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

