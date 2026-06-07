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Mardin'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen bebek hastaneye kaldırıldı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında 20 günlük bebek dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 20 günlük bebek, hastaneye kaldırıldı.

İpek Mahallesi'nde bir müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında evde mahsur kalan 20 günlük bebek, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı.???????

Dumandan etkilenen bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
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