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Mardin'de 3'üncü kattan düşüp ölen Muhammed defnedildi

Mardin'de 3'üncü kattan düşüp ölen Muhammed defnedildi
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3'üncü kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki Muhammed Bingül, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak toprağa verildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 3'üncü kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Muhammed Bingül (2), toprağa verildi.

Olay, dün öğleden sonra Yenimahalle Maliye Kavşağı'ndaki bir binada meydana geldi. Muhammed Bingül, henüz bilinmeyen bir nedenle 3'üncü kattaki evin penceresinden düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bingül ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Muhammed Bingül, kurtarılamadı. Muhammed'in cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında defnedildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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