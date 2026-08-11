Filistin Konvoyu Mardin'den Irak'a Geçti

BOSNA Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan, Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek Türkiye'ye gelen 'Filistin Konvoyu' ulaştığı Mardin'de 2 gün konakladıktan sonra Irak'a gitmek için hareket etti.

İsrail'in işgali altındaki Filistin halkıyla dayanışmayı büyütmek için Avrupa'nın 20'den fazla ülkesinden sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren 'Filistin Konvoyu', Bosna Hersek'ten Batı Şeria'ya gitmek üzere Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek Türkiye'ye ulaştı. 'Filistin Konvoyu' Pazar günü Mardin'e geldi. Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaşla bir araya gelen konvoy üyeleri, kentte 2 gün konakladıktan sonra Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a geçiş yapmak üzere hareket etti. Filistin Konvoyunun Midyat, İdil, Cizre, Silopi güzergahını kullanacağı öğrenildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı