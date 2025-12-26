Haberler

Mardin'de 15 Temmuz şehitleri için hatim programı düzenlendi

Mardin'de 15 Temmuz şehitleri için hatim programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için hatim programı düzenlendi.

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için hatim programı düzenlendi.

Valilik himayesinde 15 Temmuz Derneğince düzenlenen program kapsamında, merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda, daha önce okunan hatimlerin İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından duası yapıldı.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, gazetecilere, şehitlere rahmet hayatta kalan gazilere sağlıklı bir yaşam diledi.

Turunç, "15 Temmuz Derneği olarak şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak adına her ay bir ilimizde şehit sayısı kadar hatim okunuyor. Burada okunan hatimlerin duasını yapıyoruz. Şehitlerimize dualar ediyoruz. Gazilerimize sağlık ve huzur için dua ediyoruz." dedi.

Programa, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Elazığlı esnaf Hollanda basınına manşet oldu! Soygunu şişe ile engelledi

Elazığlı esnaf Hollanda basınına manşet oldu
Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti! Müftü bile mağdur oldu

Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin

Milyonluk aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri olaydan daha garip
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Fenerbahçe'nin 'Kendine takım bul' dediği isim için sıraya girdiler

Fenerbahçe'nin "Kendine takım bul" dediği isim için sıraya girdiler