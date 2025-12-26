Mardin'de 15 Temmuz şehitleri için hatim programı düzenlendi

MARDİN'de 'Her Ay 253 Hatim' programı kapsamında, 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen programda dua edildi. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak adına her ay bir ilimizde şehit sayısı kadar 253 hatim okunuyor" dedi.

Mardin Valiliği himayesinde 15 Temmuz Derneği'nce düzenlenen program merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde yapıldı. Programa, Vali Tuncay Akkoyun, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Programda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Programda, daha önce okunan 253 hatmin duası İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından yapıldı.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Derneği olarak şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak adına her ay bir ilimizde sayın valilerimizle müftülerimizle 253 şehit sayısı kadar 253 hatim okunuyor. Burada okunan hatimlerin duasını yapıyoruz. Şehitlerimize dualar ediyoruz. Gazilerimize sağlık ve huzur için dua ediyoruz. Bunun dışında 15 Temmuz Derneği olarak geçen sene 11 ülkeye gitmiştik. Bu sene 14 ülkeye gideceğiz. Şu ana kadar her ay bir ülkeye gidiyoruz. Şehitlerin fedakarlığı, şehadet şuuru bugün bizim bu topraklarda özgürce yaşamamızı birlik ve bütünlük içinde yaşamamıza en büyük imkanı sağladılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın insanları sokağa meydanlara çağırmış olmasıyla başlayan o duruş Elhamdülillah bugün bize bu huzuru getirdi. Ben şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyorum. Hala tedavisi devam eden gazilerimiz var. Onlara da sağlık diliyorum, huzur diliyorum" dedi.