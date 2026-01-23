Silahla vurulmuş halde bulunan 14 yaşındaki Nur Banu, toprağa verildi

MARDİN'in Derik ilçesinde kaldığı evde tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan Nur Banu Ötünç (14), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Derik ilçesi kırsal Şahverdi Mahallesi Çavuşlu mezrasında meydana geldi. Anne ve babası çalışmak için Antalya'da olan Nur Banu Ötünç, halasının evinde kalmaya başladı. Halası taziye ziyaretine giden, eniştesi de ilçe dışında bulunan Ötünç, evde 3-4 yaşlarındaki 2 kuzeniyle kaldı. Akşam saatlerinde evin önünden geçen bir çoban, pencerede iki çocuğun ağlayarak, yardım istediğini fark etti. Avluda köpek olduğu için dışarı çıkamadıklarını söyleyen çocuklar, çoban tarafından evden alındı. Daha sonra eve giren çoban ve köylüler, tabancayla vurulmuş Nur Banu Ötünç'ü gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Ötünç'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Nur Banu Ötünç'ün cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak evlerinin olduğu kırsal Pirinçli Mahallesi'ne getirilerek aile mezarlığında yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Nur Banu'nun intihar mı ettiği yoksa silahın kazara mı ateşle aldığı otopsi raporu ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak.