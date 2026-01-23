Haberler

Mardin'de 14 yaşındaki Nur Banu, silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Mardin'de 14 yaşındaki Nur Banu, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Derik ilçesinde 14 yaşındaki Nur Banu Ötünç, evde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olayın ortaya çıkışı, evdeki 2 çocuğun çığlıkları sayesinde gerçekleşti. Olayın intihar mı yoksa kazara mı olduğu henüz belli değil.

MARDİN'in Derik ilçesinde Nur Banu Ötünç (14), kaldığı evde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, bir çobanın evdeki 2 çocuğun çığlıklarını fark etmesiyle ortaya çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Şahverdi Mahallesi Çavuşlu mezrasında meydana geldi. Anne ve babası çalışmak için Antalya'da olan Nur Banu Ötünç, halasının evinde kalmaya başladı. Halası taziye ziyaretine giden, eniştesi de ilçe dışında bulunan Ötünç, evde 3-4 yaşlarındaki 2 kuzeniyle kaldı. Akşam saatlerinde evin önünden geçen bir çoban, pencerede iki çocuğun ağlayarak, yardım istediğini fark etti. Avluda köpek olduğu için dışarı çıkamadıklarını söyleyen çocuklar, çoban tarafından evden çıkarıldı. Daha sonra eve giren çoban ve köylüler, tabancayla vurulmuş Nur Banu Ötünç'ü gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Ötünç'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Nur Banu'nun cenazesi, önce Derik Devlet Hastanesi'ne ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Nur Banu'nun intihar mı ettiği yoksa silahın kazara ateşlenmesi sonucu mu öldüğü otopsi ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

Trump, Suriye ile ilgili en radikal kararını aldı
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen, ''Fenerbahçe'nin en büyük sorunu bu'' diyerek asıl problemi açıkladı

''Fener'in en büyük sorunu bu'' diyerek kanayan yarayı açıkladı
Yıllarca unutulmayacak maç! 1 dakika içerisinde önce penaltı kaçırdılar, sonra kendi kalelerine attılar

1 dakikada hem penaltı kaçırdılar hem de kendi kalelerine attılar
Tüm stadı susturdu! Deniz Gül'den 90. dakikada hayat öpücüğü

Tüm stadı susturdu! Milli yıldızımızdan 90. dakikada hayat veren gol
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Rıdvan Dilmen, ''Fenerbahçe'nin en büyük sorunu bu'' diyerek asıl problemi açıkladı

''Fener'in en büyük sorunu bu'' diyerek kanayan yarayı açıkladı
Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar

Nefes kesen son! Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'da yıktılar
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Dev zincir marketten et aldılar, eve gelince şoke oldular