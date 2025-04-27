Keşmir'de tansiyon yüksek! Hindistan ve Pakistan askerleri arasında çatışmalar şiddetlendi

İki ülke arasında çatışmalar kritik noktada şiddetlendi!
İran'da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 14 ölü, 750 yaralı

Komşu felaketi yaşıyor! Patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi
Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var

Belediyelerin toplam borcu dudak uçuklattı
Hastanede skandal ihmal iddiası: 16 yaşındaki genç testislerden birini kaybetti

16 yaşındaki genç, testisini kaybetti

Mardin'de 14 Yaşındaki Elif Kanak Silahla Yaralandı, Hayatını Kaybetti

Mardin'de 14 Yaşındaki Elif Kanak Silahla Yaralandı, Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Derik ilçesinde, ailesi tarafından silahla yaralı halde ambulansa teslim edilen 14 yaşındaki Elif Kanak, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Derik ilçesi kırsal Boyaklı Mahallesi'nde ailesinin araçla getirerek silahla yaralanmış halde ambulansa teslim ettiği Elif Kanak (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Boyaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan Kanak Ailesi, kızları Elif Kanak'ı odada silahla vurulmuş halde bulduklarını ve araçla ilçeye doğru hareket ettikleri ihbarında bulundu. Bunun üzerine ilçeden yola çıkan sağlık ekipleri, köy yolunda karşılaştıkları araçtan Elif'i ambulansa alarak müdahalede bulundu. Karın bölgesinden yaralanan Elif, kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. 8'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Elif'in cansız bedeni otopsi için Mardin'e götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.