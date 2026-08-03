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Mardin'de Yüzme Havuzunda 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yüzme havuzuna giren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yüzme havuzuna giren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Orhan D, serinlemek için Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir halı saha tesisindeki havuza girdi.

Çevredekiler, çocuğun bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark etti. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuk, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Orhan D, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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