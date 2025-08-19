Mardin'de 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti

Mardin'in Derik ilçesinde kayalıklardan kurumuş dere yatağına düştüğü iddia edilen 12 yaşındaki Zeynep S, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde kayalıklardan, kurumuş dere yatağına düştüğü iddia edilen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.???????

Kırsal Akçay Mahallesi'78nde, akşam saatlerinde kayalıklardan kurumuş dere yatağına bir kız çocuğunun düştüğü ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine varan ekipler, ailesinin araçla hastaneye götürmeye çalıştığı Zeynep S'nin yapılan kontrolde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Zeynep S'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
