Mardin Dargeçit'te PKK'ya yönelik operasyonlar sona erdi, sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

(MARDİN)- Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Sümer Mahallesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Dargeçit ilçesindeki kırsal Sümer mahallesinde dün terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar nedeniyle valilik tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Yasağın kaldırılmasına yönelik Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşların can ve mal güvenliği ile güvenli seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı göz önüne alındığında, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu maddeleri gereğince; bölgedeki operasyonun sona ermesine kadar Dargeçit ilçesi Sümer Mahallesi ve mezralarında sınırlı olmak üzere 12 Temmuz 2024 günü saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 13 Temmuz 2024 günü saat 08: 00'den itibaren Dargeçit ilçesi Sümer Mahallesi ve mezralarında sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır" denildi.