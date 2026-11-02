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Mardin Dargeçit'te öğrenci servisi yoldan çıktı, 3 öğrenci yaralandı

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Mardin Dargeçit'te öğrenci servisi yoldan çıktı, 3 öğrenci yaralandı
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Mardin'in Dargeçit ilçesinde öğrenci servisi, kırsal Sümer Mahallesi'nde yoldan çıkarak ağaçlık ve taşlık alana savruldu; kazada 3 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler, sağlık ekiplerince Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde öğrenci servisinin yoldan çıkması sonucu 3 öğrenci yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen servis minibüsü, kırsal Sümer Mahallesi'nde yoldan çıkarak ağaçlık ve taşlık alana savruldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, öğrencilerden R.A. (10), Y.A. (10) ve G.A. (10) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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