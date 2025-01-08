Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve MAÜ'den Önemli İş Birliği

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) arasında, "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Rektörlük binasında düzenlenen programda, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut ve MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, yükümlülerin toplum içinde daha etkin bir şekilde rehabilite edilmelerini sağlama, tekrar suç işlemelerini ve kendilerinin ailelerinin ve toplumun suçtan zarar görmesini önleme amacıyla hazırlanan protokolü imzaladı.

Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Akbulut, şöyle konuştu:

"Serbestlik Şube Müdürlüğümüz, yükümlüleri rehabilite ediyorlar, sonra onlara meslek kazandırmaya çalışıyorlar. Eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunuyorlar, bağımlılıkla mücadele ediyorlar, çocuk gelişimine katkıda bulunuyorlar. Denetim Serbestlik Şube Müdürlüğümüz ile üniversitemiz arasında çok kıymetli bir protokol var. Rektör hocama ve değerli üniversite idaresine teşekkür ediyorum."

Özcoşar da imzalanan iş birliği protokolü ile bireylerin yaşamlarına anlamlı dokunuşlar yapılacağına, onları topluma yeniden kazandırırken toplumsal uyumu ve güveni artıracağına inandıklarını belirtti.

Üniversitenin bilgi, birikimi ve uzmanlığı ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün saha deneyimi birleşerek, bireyler için daha etkin ve kalıcı çözümler üretileceğinin altını çizen Özcoşar, "Topluma hizmet etme misyonumuzla doğrudan örtüşen, anlamlı bir iş birliği protokolü için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Protokolün, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler, eski hükümlüler ve topluma yönelik iyileştirme süreçlerinde önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.