MAÜ Tıp Fakültesi'nden akademik üretkenlik başarısı

Güncelleme:
Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi, araştırma gücü ve akademik üretkenlikte Türkiye sıralamasında 10. sıraya yükselerek büyük bir başarı elde etti. Fakülte, öğretim üyesi başına düşen makale sayısında önemli bir performans sergiledi.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Tıp Fakültesi, akademik üretkenlik alanında Türkiye sıralamasında ilk onda yer aldı.

MAÜ'den yapılan açıklamada, Hollanda merkezli Elsevier yayınevine ait Scopus veri tabanı kullanılarak oluşturulan Türkiye'de tıp alanındaki bilimsel üretkenlik 2025 sıralama listesinin yayımlandığı belirtildi.

Türkiye'nin en köklü devlet üniversitelerinin yer aldığı listede yeni kurulan tıp fakültesinin 10'uncu sıraya yerleşerek büyük bir başarıya imza attığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de devlet üniversitelerinde öğretim üyesi başına düşen makale sayılarına göre hazırlanan sıralamada, fakültelerin araştırma gücü ve tıp alanındaki akademik üretkenliği temel alındı. Listenin üst sıralarında uzun yıllardır tıp eğitiminde söz sahibi üniversiteler yer alırken, 2021 yılında kuruluş kararı onaylanan Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 50 öğretim üyesiyle 118 makale yayımlayarak 10'uncu sıraya yükseldi. Üniversite olarak, bu başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor ve bilimsel üretkenliğin artarak sürmesini diliyoruz."

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
