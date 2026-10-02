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Mardin Artuklu'da bir kadın su birikintisinden geçemeyen öğrencileri kucağında taşıdı

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Mardin'in Artuklu ilçesindeki Abdulkadir Tutaşı İlkokulu çevresinde yağışların ardından oluşan su birikintisinden geçemeyen öğrencilere bir kadın yardım etti. Kadın, öğrencileri tek tek kucağına alarak yolun karşı tarafına geçirdi; o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mardin'de yağış nedeniyle oluşan su birikintisinden geçemeyen öğrencileri bir kadın kucağına alarak taşıdı.

Merkez Artuklu ilçesindeki Abdulkadir Tutaşı İlkokulu çevresinde yağışların ardından yolda su birikintisi oluştu. Okula gitmek isteyen öğrenciler, su birikintisinden geçmekte zorlandı.

Yoldan geçen bir kadın, öğrencileri tek tek kucağına alarak su birikintisinin bulunduğu yerden yolun karşı tarafına geçirdi.

Kadının öğrencilere yardım ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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