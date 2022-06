Mardin açık hava müzesi olma yolunda ilerliyor - Haberler

- Mardin açık hava müzesi olma yolunda ilerliyor

Mardin'de betonarme yapıların yıkımları devam ediyor

MARDİN - Mardin'de tarihi kentin dokusunu bozan betonarme binanın yıkımına başlandı.

Mardin'de tarihi kentin siluetini bozan betonarme binaların yıkımına bir yenisi daha eklendi. Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 cadde üzerinde bulunan betonarme bir yapının daha yıkım çalışmalarına başlandı.

140 tane betonarme binanın yıkım kararının alındığını söyleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, "Şimdi 100'ün üzerine çıktık. İnşallah kısmet olursa en yakın zamanda kurul tarafından yıkımına karar verilmiş olan tüm binaların yıkımını gerçekleştireceğiz. Burada Mardinli vatandaşlarımızın çok ciddi bir katkısı var; sağ olsunlar. Hiçbir problem çıkarmıyorlar. Oturup anlaşıyoruz ve binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz. Bizim tek amacımız Mardin'in sit alanı içerisinde özellikle silueti bozan binaların hepsini yıkmayı düşünüyorum. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum ve Mardin, geleceğini geçmişinde arıyor. Biz, geçmişimizi düzelterek özellikle yapmış olduğumuz hasarları onararak onların yıkımlarını gerçekleştirerek Mardin'e güzel bir gelecek inşa edeceğiz. Böylelikle turizmde bir canlılığın olacağını düşünüyorum ve bir cazibe merkezi haline geleceğini düşünüyorum" dedi.

Yıkımların ardından Mardin'in cazibe merkezi haline dönüşeceğine dikkat çeken Vali Demirtaş, "Bu yıkımları gerçekleştirdikten sonra turist sayısının giderek arttığını görüyorum. Bu yıkımlar gerçekleştikten sonra artık burası sadece Türkiye'de turizm açısından değil dış turizm açısından da cazip bir yer olacağını düşünüyorum. Hep birlikte inşallah Mardinlilerle beraber bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Şu an sırada bekleyen çok ciddi anlamda vatandaşlarımız var. Şu an yıkımı beklenen 10 tane anlaştığımız ev var. Bu her gün katlanıyor bizi telefonlarla arayanlar var. Gelip yolumuzu kesenler var. İlla bizim evimizi de yakın bizim de evimizin yıkılmasını istiyoruz. Çünkü yıkımda hakikaten meşakkatli bir olay herkes yapamıyor. Ancak profesyonel insanlarla yapabiliyorsunuz. Çünkü çevreye de zarar vermemeniz lazım onun için ben burada tüm Mardinli hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Çok ciddi anlamda bir duyarlılık gösteriyorlar" diye konuştu.