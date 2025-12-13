Fas'ta düzenlenen 'İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti 2025 Uluslararası Programı' sona erdi

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, yıl boyunca gençlik dayanışmasını güçlendirmek, farkındalık oluşturmak ve adil kalıcı barış için küresel çabalara destek vermek adına çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Fas'ın tarihi kenti Marakeş, "2025 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programı çerçevesinde aylardan beri liderlik kampları, girişimcilik buluşmaları, gönüllülük projeleri, yapay zeka ve dijital dönüşüm atölyelerine ev sahipliği yaptı.

İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye 35 ülkeden katılımın gerçekleştiği kapanış töreninde, ICYF Başkanı Ayhan, Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf ed-Dubey, Fas Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanlığından Muhammed Uzyan ve Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç de yer aldı.

Ayhan, "ICYF, yıl boyunca gençlik dayanışmasını güçlendirmek, farkındalık oluşturmak ve adil kalıcı barış için küresel çabalara destek vermek adına çalışmalarını sürdürdü." dedi.

Marakeş kentinin zengin kültürel mirası ve dikkat çekici çeşitliliğiyle bu önemli yolculuğa anlamlı bir zemin sunduğunu aktaran Ayhan, şehrin benzersiz karakteri, halkının direncini ve gençlerin yaratıcılığını yansıttığını ifade etti.

"Aklımız ve kalbimiz Filistin'de"

ICYF Başkanı Ayhan, "Bugün burada toplanırken, aklımız ve kalbimiz Filistin'deki kardeşlerimizle birliktedir. Devam eden kuşatma ve insani kriz, ortak vicdanımızın dikkatini ve sürekli savunuculuğumuzu gerektirmektedir." diye konuştu.

Marakeş'te, İİT Gençlik Başkenti Programı'nın 11.'sinin düzenlendiğine işaret eden Ayhan, şunları kaydetti:

" Marakeş, İstanbul'dan Dakka'ya, Kudüs'ten Şuşa'ya uzanan saygın ev sahibi şehirler listesine katılarak bu küresel girişime değer katmıştır.

Her ev sahibi şehir, programı kendi kimliğiyle şekillendirmiş ve hepsi ortak bir amaçta birleşmiştir: Müslüman gençliği güçlendirmek ve küresel ilerlemeye katkılarını artırmak."

Bu programı başlattıkları 2015'ten bu yana İİT coğrafyası ve ötesinden binlerce genç liderin bir araya getirildiğine işaret eden Ayhan, "Bu programın ruhu birlik ve işbirliğidir. Gençlerin çeşitliliği kucaklamasını, kültürlerarası ve medeniyetlerarası diyaloğa dahil olmasını ve karşılıklı anlayışı geliştirmesini teşvik eder." ifadelerini kullandı.

Ayhan, etkinliklerin gençler için bağlantı kurma, bilgi alışverişinde bulunma ve liderlik ile inovasyon fırsatlarını keşfetmeye yönelik canlı bir platform görevi gördüğünü belirtti.

Gençlerin demokrasi, güvenlik ve barışa katkısına destek

İİT'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Dubey de törendeki konuşmasında, İslam ülkeleri gençlerinin etkinliklerine ev sahipliği yapan Fas hükümetine teşekkür etti.

ICYF başta olmak üzere gençlik alanlarında çaba sarf eden İİT'nin tüm kurumlarına minnettar olduklarını dile getiren Dubey, İİT olarak gençlerin demokrasi, güvenlik ve barışa katkı sunmalarına desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Fas Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanlığından "Marakeş 2025 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" etkinliklerinden sorumlu Muhammed Uzyan, Marakeş etkinliklerinde Müslüman gençlerin ufkunu açan çalışmalar yaptıklarına işaret etti.