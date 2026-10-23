Mao Ning, Çin'in Kuzey Kutup faaliyetlerini uluslararası hukuka uygun buldu

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BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in Kuzey Kutup Bölgesi'nde barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme amacıyla yürüttüğü çalışmaların uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi.

Mao perşembe günkü basın toplantısında, Avrupa Birliği'nin kısa süre önce açıklanan Kuzey Buz Denizi stratejisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. AB'nin stratejisinde, Çin'in bölgede artan varlığı ve Rusya ile olan işbirliği, güvenlik endişesi olarak tanımlanıyor.

Uluslararası toplumun Kuzey Kutup Bölgesi'nde ortak çıkarlarının bulunduğunu belirten Mao, ülkelerin yasalara uygun şekilde bölgede faaliyet yürütme hak ve özgürlüğüne tam olarak saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Mao, "Soğuk Savaş zihniyetiyle ülkeleri bloklara ayırmak ve jeopolitik cepheleşmeyi kışkırtmak, Kuzey Kutup Bölgesi'ne barış, istikrar ve kalkınma getirmez" dedi.

Kaynak: Xinhua