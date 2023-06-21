Manyas'ta kaybolan kadın arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde kaybolan kadın, arama kurtarma ekiplerinin aramaları sonrası bulundu. İlçeye bağlı kırsal Süleymanlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde ayrıldığı evine dönmemesi üzerine iki çocuk annesi 63 yaşındaki Nevriye Tunca'nın ailesi jandarmaya durumu bildirdi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde kaybolan kadın, arama kurtarma ekiplerinin aramaları sonrası bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Süleymanlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde ayrıldığı evine dönmemesi üzerine iki çocuk annesi 63 yaşındaki Nevriye Tunca'nın ailesi jandarmaya durumu bildirdi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Manyas Jandarma Komutanlığı ve itfaiye ekipleri çevrede dronlarla geniş çaplı arama yaptı.

Aramalar sürerken Süleymanlı Mahallesi Muhtarı Abdi Çimen, kadının güvenlik kameralarından 3 kilometre uzaklıktaki Dura Mahallesi yönüne gittiğinin belirlendiğini ekiplere haber verdi.

Dura Mahallesi'nde arazide koyunlarını otlatan Önder Keleş'in, Tunca'yı bu mahallede yakınlarına ait arazide görerek Muhtar Çimen'e ulaştı.

Jandarma ekiplerince bulunan kadın, ailesine teslim edildi.

Yaşlı kadının eşi Mülkü Tunca ve kızları, ekiplere teşekkürlerini iletti.