Manyas'ta Gazze'de 3. yılını dolduran soykırıma sessiz yürüyüşle dikkat çekildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Balıkesir'in Manyas ilçesinde İsrail'in Gazze'de 3. yılını dolduran soykırımına dikkati çekmek için sessiz yürüyüş ve anma etkinliği düzenlendi.

Manyas Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen programa Manyas Milli Eğitim Müdürü Cem Aydın, okul müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yürüyüşün ardından meslek dersleri öğretmeni İlker Gülmez ve öğrenciler tarafından Filistin ve Doğu Türkistan halklarının mücadelesini??????? konu alan anlamlı şiirler okundu.

Etkinlik, daha sonra Merkez Camisi'ndeki programla devam etti.

Kaynak: AA