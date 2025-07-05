Manyas'ta Aşure Programı Düzenlendi

Manyas'ta Aşure Programı Düzenlendi
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Manyas İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen aşure programında, Müftü Muhammet Artan'ın katılımıyla cami çıkışında vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Programın amacı, Muharrem ayının manevi değerlerini genç nesillere aktarmak ve toplumsal birlikteliği pekiştirmekti.

Manyas İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından aşure programı düzenlendi.

Manyas Müftüsü Muhammet Artan'ın katılımlarıyla gerçekleşen program kapsamında, cami çıkışında tüm vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Müftü Artan, Muharrem ayının taşıdığı manevi değerlerin genç nesillere aktarılması ve toplumsal birlikteliğin pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen programa katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Süleyman Özaydın - Güncel
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