Haberler

Manyas'ta ağaçlandırma etkinliği yapıldı

Manyas'ta ağaçlandırma etkinliği yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manyas'ta 11 Kasım'da yapılması planlanan Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği, hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle bugün gerçekleştirildi.

Manyas'ta 11 Kasım'da yapılması planlanan Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği, hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle bugün gerçekleştirildi.

Tavşantepe (TOKİ) konutları karşısında bulunan 15 Temmuz Şehitler Ormanı yanında düzenlenen etkinlikte, 100 adet servi ve fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu.

Manyas Orman İşletme Şefi Mustafa Şen'in kısa bilgilendirmesinin ardından fidan dikimine geçildi.

Etkinliğe Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Belediye Başkanı Ahmet Duru, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Aydoğan, hakim Hüseyin Tuğrul, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, kurum amirleri, Müftülük izci grubu, MYO öğrencileri, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Özaydın - Güncel
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Kabine toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları var
İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar geriledi

İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar düştü
Fenerbahçe'nin istediği yıldız milli takımda kahraman oldu

Fenerbahçe'nin istediği yıldızın içinden adeta Messi çıktı
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

Eski HDP'li vekil Erbakan'ın partisine katıldı
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı

A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.