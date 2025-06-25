Manyas Kaymakamı Emre Yeşil Elazığ'a Atandı

Manyas Kaymakamı Emre Yeşil Elazığ'a Atandı
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Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, Elazığ'ın Arıcak ilçesine atanarak görevinden ayrıldı. Veda konuşmasında dostluk mesajları vererek vatandaşlarla ve mesai arkadaşlarıyla vedalaştı.

Mülki İdare Amirleri kararnamesiyle Elazığ'ın Arıcak ilçesine atanan Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, görev yaptığı ilçeden ayrıldı.

Yaklaşık iki yıldır Manyas Kaymakamlığı görevini sürdüren Yeşil, ilçeden ayrılmadan önce mesai arkadaşları, muhtarlar ve vatandaşlarla vedalaştı.

Veda konuşmasında helallik isteyen Kaymakam Yeşil, "Unutmayın, Elazığ'da bir kardeşiniz, dostunuz, ağabeyiniz var. Yolunuz düşerse beklerim, hatta yolunuzu Elazığ'a düşürmeye bakın, beni çok mutlu edersiniz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Yeşil'i uğurlamaya Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, cumhuriyet savcıları, hakimler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Manyas Kaymakamlığına, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş vekalet edecek.

Kaynak: AA / Süleyman Özaydın - Güncel
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