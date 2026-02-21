Manyas Gölü'nde erkek cesedi bulundu
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Manyas Gölü'nde kaybolan 64 yaşındaki Ali E'nin cesedi bulundu. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda, göl içindeki traktörün yakınında ceset tespit edildi.
Kuşcenneti Mahallesi'ndeki ikametinden balık tutmak için traktörü ile ayrılan Ali E'nin (64) eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.
Manyas Gölü'ne düşen bir traktör olduğu ihbarını alan jandarma ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.
İncelemelerde, göl içindeki traktöre yakın kısımda Ali E'nin cesedi bulundu.
İncelemelerin ardından sudan çıkarılan Ali E'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığına gönderildi.
Kaynak: AA / Süleyman Özaydın