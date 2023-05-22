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Mantarhanede korkunç olay: 1 ölü, 2 yaralı

Mantarhanede korkunç olay: 1 ölü, 2 yaralı

Güncel Haberler

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir mantarhanede çalışan genç, oynadığı av tüfeğiyle arkadaşlarını vurdu. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde mantarhanede çalışan R.C.A.'nın (17) oynadığı av tüfeği ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği R.C.A.'nın mesai arkadaşlarından Emirhan Kahraman (17) öldü, B.Y. (18) ve M.Ö. (16) ise yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Eğirdir'e bağlı Tepeli köyünde meydana geldi. Köydeki bir mantar üretim tesisinde çalışan R.C.A., iş yeri sahibine ait av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bir süre sonra tüfek ateş alırken, çıkan saçmaların isabet ettiği Emirhan Kahraman ile B.Y. ve M.Ö. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Emirhan Kahraman, B.Y. ve M.Ö. ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Kahraman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Emirhan Kahraman'ın cenazesi otopsi için Isparta'ya gönderilirken, B.Y. ve M.Ö.'nün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.R.C.A. ve olay yerinde bulunan T.Ö. (17) jandarma tarafından gözaltına aldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kemal Erben - Güncel

Jandarma Isparta Güncel Haberler

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