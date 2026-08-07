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Bolu'da Mantar Tesisindeki İlaçlama Dumanı Yangın Paniği Yarattı

Bolu'da Mantar Tesisindeki İlaçlama Dumanı Yangın Paniği Yarattı
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Bolu'da bir mantar üretim tesisinde yapılan ilaçlama sonrası oluşan duman, çevredekiler tarafından yangın sanılarak ihbara neden oldu. İtfaiye ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede dumanın ilaçlamadan kaynaklandığını belirledi. Tesis sahibi Emre Yıldırım, durumun yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu söyledi.

BOLU'da mantar üretim tesisinde ilaçlama çalışması sonrası oluşan duman, yangın paniğine neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, dumanın ilaçlamadan kaynaklandığını belirledi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Aktaş Mahallesi'nde bulunan mantar üretim tesisinde meydana geldi. Emre Yıldırım'a ait tesiste yapılan ilaçlamadan kaynaklı dumanı gören çevredekiler, yangın çıktığını düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, dumanın tesis içerisinde yapılan ilaçlama çalışmasından kaynaklandığı belirlendi.

'YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU'

Tesis sahibi Emre Yıldırım, "İlaçlama yaptık. Bu duman, etrafta sinek oluşmaması için kullanılan bir uygulama. Dumanı gören biri, yangın olduğunu düşünerek ihbarda bulunmuş. Yanlış anlaşılma oldu." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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